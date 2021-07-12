3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиFacebook запустил в России торговую площ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace

Техногигант Facebook объявил о том, что фирменный сервис Marketplace, представляющий из себя торговую площадку внутри социальной сети, стал доступен пользователям в России. Для того, чтобы начать пользоваться новой функцией, необходимо просто нажать на иконку Marketplace в мобильном приложении или веб-версии Facebook.

Facebook

Facebook

Facebook Marketplace позволяет продавать и покупать как новые, так и подержанные товары в самых разных категориях: от домашней утвари и мебели до велосипедов и прочих товаров для активного отдыха. Сервис позволяет применять широкий набор фильтров для поиска, благодаря чему можно сильно сузить круг предложений, чтобы найти подходящий товар. Анна-Мария Тренева, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России, отмечает, что жители ряда стран уже ощутили преимущества Marketplace, и компания ожидает, что он придётся по душе и российским пользователям.

Facebook

Facebook

Facebook озвучила основные правила безопасности при использовании торгового сервиса. Компания порекомендовала пользователям внимательно проверять платёжные данные при оплате товаров, а также быть осмотрительными в случае личной встречи с продавцом или покупателем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Facebook заставила роботов мгновенно приспосабливаться к движению в любой среде
Facebook профинансирует прокладку более 2000 км оптоволоконного кабеля сквозь тропические леса Африки
Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Twitter, Google и их генеральных директоров
Хакеры взломали социальную сеть Gettr и украли данные 90 тысяч пользователей
Художник с помощью ИИ пристыдил политиков за чрезмерное использование смартфонов на работе
Жители США предпочли TikTok сервисам YouTube и Facebook
Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, Социальные сети,
Теги: торговля, приложение, социальные сети, facebook, marketplace
торговля, приложение, социальные сети, facebook, marketplace
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 14 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.