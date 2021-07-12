Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace

Техногигант Facebook объявил о том, что фирменный сервис Marketplace, представляющий из себя торговую площадку внутри социальной сети, стал доступен пользователям в России. Для того, чтобы начать пользоваться новой функцией, необходимо просто нажать на иконку Marketplace в мобильном приложении или веб-версии Facebook.

Facebook Marketplace позволяет продавать и покупать как новые, так и подержанные товары в самых разных категориях: от домашней утвари и мебели до велосипедов и прочих товаров для активного отдыха. Сервис позволяет применять широкий набор фильтров для поиска, благодаря чему можно сильно сузить круг предложений, чтобы найти подходящий товар. Анна-Мария Тренева, региональный директор Facebook, Instagram и Messenger в России, отмечает, что жители ряда стран уже ощутили преимущества Marketplace, и компания ожидает, что он придётся по душе и российским пользователям.

Facebook озвучила основные правила безопасности при использовании торгового сервиса. Компания порекомендовала пользователям внимательно проверять платёжные данные при оплате товаров, а также быть осмотрительными в случае личной встречи с продавцом или покупателем.