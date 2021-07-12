Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS

Исчезающие сообщения появились в мессенджере WhatsApp в ноябре прошлого года, благодаря чему отправляемая информация может автоматически удаляться через семь дней. Уже в этом году в WhatsApp на Android появилась функция автоматического удаления сообщений сразу после их просмотра. Теперь же стало известно, что в скором времени такая же функция станет доступна пользователям популярного мессенджера на устройствах под управлением iOS.

Согласно имеющимся данным, функция автоматического удаления сообщений появилась в одной из бета-версий WhatsApp для iOS. Уже сейчас пользователи iOS-версии WhatsApp 2.21.140.9 могут активировать в настройках соответствующий параметр, чтобы отправляемые ими изображения и видео автоматически удалялись после того, как их просмотрел получатель.

В отличие от автоматически исчезающих сообщений WhatsApp, которые удаляются через семь дней, фотографии и видео, отправленные в режиме однократного просмотра, исчезнут сразу после их закрытия. Отправитель такого сообщения получит уведомление, когда его послание будет просмотрено получателем. При этом получатель сможет сделать снимок экрана, если есть необходимость сохранить данные, полученные в исчезающем сообщении.

В настоящее время новая функция доступна пользователям бета-версии WhatsApp для устройств на базе iOS. Когда именно она появится в стабильных версиях мессенджера, пока неизвестно. Вероятно, это произойдёт, когда разработчики завершат проведение полноценного тестирования данного инструмента.