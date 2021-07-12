Google оспорит антимонопольный штраф Евросоюза на 4,3 млрд евро в сентябре

Google попытается оспорить наложенный на неё Евросоюзом штраф в размере 4,34 миллиарда евро за антимонопольные практики во втором по величине суде Европы в конце сентября. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

Напомним, что огромный штраф был наложен на поискового гиганта в 2018 году, когда Еврокомиссия решила, что Google использовала свою популярную мобильную операционную систему Android, чтобы притеснять конкурентов. По словам регулятора, это длилось с 2011 года. Одним из главных доводов Еврокомиссии стало то, что Android установлена более чем на 80 процентах смартфонов во всём мире. Это дело стало самым крупным из ряда антимонопольных разбирательств, в которых фигурировала Google, и по итогу которых была оштрафована на общую сумму более 8 миллиардов евро за последние десять лет.

Источники сообщают, что слушания, в ходе которых Google попытается обжаловать решение ЕС, начнутся 27 сентября. Поисковый гигант не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Генеральный суд в Люксембурге, в котором будет оспариваться решение регулятора, заявил, что не может подтвердить информацию о слушании, поскольку даты его проведения пока нельзя разглашать.