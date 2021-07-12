Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом

Инженер Huawei Чжихуэй Цзюнь (Zhihui Jun) разработал и собрал полностью функциональный прототип электрического велосипеда с функцией автономного вождения. Стоит отметить, что проект транспортного средства является побочной разработкой специалиста, так что маловероятно, что китайский техногигант наладит его массовое производство в ближайшее время.

Цзюнь задумался над идеей электровелосипеда с автопилотом после того, как получил травмы в велосипедной аварии. В последствии он разработал транспортное средство с целым рядом высокоточных датчиков, которое способно помогать водителю безопасно передвигаться в плотном городском трафике. Среди сенсоров стоит отметить датчики глубины, LiDAR, акселерометр и гироскоп. Велосипед оборудован двумя мощными бесщёточными электродвигателями, один из которых отвечает за рулевое управление.

Okay in response to @TubeTimeUS's request, some of my favorite Chinese Makers (the real kind, not the entrepreneurs calling themselves Makers with no technical skills)



First up, 稚晖 and his self-driving bicycle, complete (really good) build video here: https://t.co/edjHcPOjUj pic.twitter.com/HyPvkQAszv — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) June 6, 2021

Однако самым любопытным в конструкции электровелосипеда является система поддержания равновесия, реализованная аналогично системам, применяемым в спутниках. Набор высокоточных датчиков позволяет обнаруживать даже малейшие наклоны и немедленно отправлять данные в модуль управления, который, в свою очередь, перехватит управление рулём велосипеда и предотвратит падение. На фото ниже видно, что велосипед успешно балансирует на узкой ограде.

Питается электровелосипед с автопилотом от литий-ионной батареи, заряда которой хватает на 2-3 часа. К сожалению, любопытное транспортное средство пока существует лишь в виде прототипа, однако сама по себе идея выглядит весьма интересно.