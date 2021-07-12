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Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом

Инженер Huawei Чжихуэй Цзюнь (Zhihui Jun) разработал и собрал полностью функциональный прототип электрического велосипеда с функцией автономного вождения. Стоит отметить, что проект транспортного средства является побочной разработкой специалиста, так что маловероятно, что китайский техногигант наладит его массовое производство в ближайшее время.

gizmochina.com

gizmochina.com

Цзюнь задумался над идеей электровелосипеда с автопилотом после того, как получил травмы в велосипедной аварии. В последствии он разработал транспортное средство с целым рядом высокоточных датчиков, которое способно помогать водителю безопасно передвигаться в плотном городском трафике. Среди сенсоров стоит отметить датчики глубины, LiDAR, акселерометр и гироскоп. Велосипед оборудован двумя мощными бесщёточными электродвигателями, один из которых отвечает за рулевое управление.

Однако самым любопытным в конструкции электровелосипеда является система поддержания равновесия, реализованная аналогично системам, применяемым в спутниках. Набор высокоточных датчиков позволяет обнаруживать даже малейшие наклоны и немедленно отправлять данные в модуль управления, который, в свою очередь, перехватит управление рулём велосипеда и предотвратит падение. На фото ниже видно, что велосипед успешно балансирует на узкой ограде.

gizmochina.com

gizmochina.com

Питается электровелосипед с автопилотом от литий-ионной батареи, заряда которой хватает на 2-3 часа. К сожалению, любопытное транспортное средство пока существует лишь в виде прототипа, однако сама по себе идея выглядит весьма интересно.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, интересности из мира хай-тек,
Теги: транспорт, прототип, велосипед, автопилот, электротранспорт
транспорт, прототип, велосипед, автопилот, электротранспорт
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