Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями

Компания ByteDance, разработавшая сервис коротких видео TikTok, перенесла запланированный выход на биржу (первичное размещение акций, IPO) после встречи с китайскими властями. Предположительно, правительство попросило руководство IT-гиганта сосредоточиться на обеспечении безопасности данных. Об этом пишет CNBC.

Слухи о первичном выпуске акций появились в несколько месяцев назад. Причиной стал наём нового финансового директора, которым стал Шоу Цзи Чу (Show Zhi Chew). У него уже был опыт в организации вывода компаний на биржу. Предположительно, разработчики видеосервиса планировали провести первичный выпуск акций на Гонконгской бирже или в США.

В итоге ByteDance пришлось открыто опровергать планы по выходу на IPO из-за нараставшего потока слухов. В компании заявили, что ключевые параметры их бизнеса не соответствуют возможности выпуска акций.

Тем не менее, журналисты полагают, что решение связано с давлением китайских властей. Это соответствует стремлению правительства к контролю за цифровыми данными граждан. Ранее власти объявили о планах по созданию цифровой таможни, но план пока не утверждён. Кроме того Китай решил активнее регулировать выход собственных IT-компаний на иностранные биржи, и отказ создателей TikTok от первичного размещения может быть следствием этого стремления.