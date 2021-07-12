Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сегодня дал показания в суде, по делу, связанному с покупкой Tesla компании SolarCity. Поскольку Маск был совладельцем последней, акционеры Tesla посчитали, что сделка была проведена в интересах самого Маска, а не компании Tesla. Маск не согласен с данными обвинениями и подал встречный иск.

Акционеры Tesla некоторое время назад обвинили Маска и членов совета директоров Tesla в том, что при покупке SolarCity за $2,6 миллиарда глава компании принимал решения или настаивал на принятии решений, которые пойдут на пользу в первую очередь ему лично или компании SolarCity, а вовсе не интересами Tesla. Проще говоря, по мнению акционеров Маск спасал одну свою компанию в ущерб другой.

В конце 2020 года члены совета директоров Tesla договорились выплатить акционерам $60 миллиардов, чтобы урегулировать дело о приобретении SolarCity в 2016 году. Однако Маск решил отстоять свою позицию в суде, утверждая, что не преследовал корыстных целей.

В суде Маск заявил, что приобретение SolarCity не было финансовой помощью. Он также сказал, что не оказывал никакого давления на других членов совета директоров. Маск заявил, что, поскольку это была сделка по обмену акций и он владел практически одинаковым процентом в обеих компаниях, финансовой выгоды быть не могло. Он добавил, что не контролирует назначение и отстранение от должности членов совета директоров. Маск заявил, что сделка с SolarCity была частью его «большого плана», который предприниматель составил ещё в 2006 году.

Если Маск проиграет, ему придётся выплатить более $2 миллиардов. Стоит заметить, что если истцы выиграют, деньги могут пойти Tesla, а не заинтересованным сторонам, подавшим иск. Ожидается, что процесс будет длиться две недели. Главный вопрос, который придётся решить в ходе разбирательства, заключается в том, действовал ли Маск в интересах акционеров Tesla или в собственных.