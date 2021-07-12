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Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса

Канадская студия Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes) на своём официальном Twitch-канале запустила трансляцию с обратным отсчётом до предстоящего анонса.

Источник изображения: LinkedIn

Источник изображения: LinkedIn

Таймер рассчитан ровно на 24 часа и подойдёт к концу завтра, 13 июля, в 20:00 по Москве. Вероятно, в это время и состоится объявление — по всей видимости, совместно с порталом IGN.

Что касается самой трансляции, то её фоном является карта Средиземноморья, поверх которой периодически накладывается военная хроника времён Второй мировой. За кадром при этом звучат выстрелы, грохот артиллерии и пролетающие самолёты.

Источник изображения: Twitch

Источник изображения: Twitch

Судя по всему, Relic Entertainment совместно с издательством Sega готовят к оглашению новости о серии военных стратегий Company of Heroes: следующая часть или дополнение к уже вышедшей.

Последним на данный момент релизом в рамках франшизы остаётся дополнение The British Forces к Company of Heroes 2, вышедшее в сентябре 2015 года. Сама игра дебютировала в июне 2013-го.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс,
Теги: company of heroes, relic entertainment, sega
company of heroes, relic entertainment, sega
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