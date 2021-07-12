3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимодули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител...Новая прошивка для накопителя WD Black S...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570

Компания Western Digital выпустила новую прошивку для своих твердотельных NVMe-накопителей WD Black SN850, которая решает проблему провалов производительности, когда накопитель подключён к системе через разъём M.2, который связан с чипсетом AMD X570, а не процессором.

Накопители WD Black SN850 являются одними из самых быстрых на рынке. Однако некоторые пользователи жаловались, что производительность SSD падает более чем на 40 %, если разъём M.2, в который они установлены, напрямую не связан с процессором Ryzen. При использовании одного накопителя проблема решалась его обычной установкой в первый разъём M.2, за который отвечает сам процессор. Однако у некоторых пользователей в системе установлены сразу несколько NVMe-накопителей.

По словам Western Digital, суть проблемы была связан с параметром Maximum Payload Size (MPS), который отвечает за максимальный размер пакета уровня транзакций по этой шине. Скорость WD Black SN850 ограничивалась, если значение MPS было установлено на минимальный показатель 128 байт. Новая прошивка версии 613200WD для WD Black SN850 исправляет это упущение.

Производительность WD Black SN850 до установки новой прошивки

Производительность WD Black SN850 до установки новой прошивки

По данным одного из пользователей немецкого форума ComputerBase, на предыдущей прошивке версии 613000WD скорость последовательной записи ограничивалась 2821,63 Мбайт/с. На новейшей версии 613200WD накопитель способен развивать скорость в 5115,11 Мбайт/с.

Производительность WD Black SN850 после установки новой прошивки

Производительность WD Black SN850 после установки новой прошивки

Новая прошивка для NVMe-накопителей WD Black SN850 доступна только через фирменное ПО Western Digital Dashboard. Для её установки достаточно лишь запустить программу, и она автоматически предложит обновиться до последней версии. В случае отсутствия такого уведомления рекомендуется просто переустановить программу Western Digital Dashboard.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В сетевых хранилищах WD на базе My Cloud OS3 обнаружена опасная уязвимость нулевого дня
В атаке на сетевые хранилища WD хакеры пользовались системным скриптом, в котором была удалена проверка пароля
На сетевые хранилища WD My Book Live напал неизвестный вирус — он полностью уничтожает данные
Твердотельные накопители Plextor M10P обеспечивают скорость чтения до 7000 Мбайт/с
Дешёвые SSD на флеш-памяти PLC NAND появятся не раньше 2025 года, считают в Western Digital
Seagate выпустила эксклюзивные твердотельные накопители FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition с ярким дизайном
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: western digital, western digital black, nvme-накопитель, ssd, прошивка
western digital, western digital black, nvme-накопитель, ssd, прошивка
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 196
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 156
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 87

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Лазерный телевизор Hisense LASER TV 88L5VG вышел в России по цене 450 тыс. рублей
Китайский ровер проехал более 400 метров по поверхности Марса
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
PlayStation 5 появятся в продаже в ближайшую среду, пообещал DNS
Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности 8 ч.
Google прокачала игровые возможности Android 12 — API для борьбы с читами, запуск не полностью скачанных игр и не только 9 ч.
Студия-разработчик Company of Heroes запустила обратный отсчёт до завтрашнего анонса 10 ч.
Разработчик TikTok отложил выход на биржу после встречи с китайскими властями 10 ч.
Утечка: владельцы PS5 получат возможность протестировать Gran Turismo 7 до релиза 11 ч.
Механики выживания, новая карта и древнее проклятие: для Fallout 4 вышла крупная модификация The Wilderness 11 ч.
Исчезающие после прочтения сообщения WhatsApp стали доступны на iOS 11 ч.
Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace 12 ч.
В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 % 12 ч.
В ремастере The Legend of Zelda: Skyward Sword появится возможность свободно вращать камеру вокруг Линка 13 ч.
Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство 14 мин.
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука GIGABYTE AERO 17 HDR XD: для работы и развлечений — и наоборот 7 ч.
AMD совместно с EuroCC поддержит развитие HPC в регионе EMEA 8 ч.
AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla 8 ч.
Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570 9 ч.
«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости 9 ч.
Илон Маск заявил в суде, что не пытался нажиться на покупке SolarCity компанией Tesla 9 ч.
Инженер Huawei создал рабочий прототип электровелосипеда с автопилотом 10 ч.
Graid представила RAID-ускоритель SupremeRAID SR-1000 для NVMe SSD и NVMe-oF 11 ч.