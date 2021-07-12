Новая прошивка для накопителя WD Black SN850 исправила проблему падения скорости на платформе AMD X570

Компания Western Digital выпустила новую прошивку для своих твердотельных NVMe-накопителей WD Black SN850, которая решает проблему провалов производительности, когда накопитель подключён к системе через разъём M.2, который связан с чипсетом AMD X570, а не процессором.

Накопители WD Black SN850 являются одними из самых быстрых на рынке. Однако некоторые пользователи жаловались, что производительность SSD падает более чем на 40 %, если разъём M.2, в который они установлены, напрямую не связан с процессором Ryzen. При использовании одного накопителя проблема решалась его обычной установкой в первый разъём M.2, за который отвечает сам процессор. Однако у некоторых пользователей в системе установлены сразу несколько NVMe-накопителей.

По словам Western Digital, суть проблемы была связан с параметром Maximum Payload Size (MPS), который отвечает за максимальный размер пакета уровня транзакций по этой шине. Скорость WD Black SN850 ограничивалась, если значение MPS было установлено на минимальный показатель 128 байт. Новая прошивка версии 613200WD для WD Black SN850 исправляет это упущение.

По данным одного из пользователей немецкого форума ComputerBase, на предыдущей прошивке версии 613000WD скорость последовательной записи ограничивалась 2821,63 Мбайт/с. На новейшей версии 613200WD накопитель способен развивать скорость в 5115,11 Мбайт/с.

Новая прошивка для NVMe-накопителей WD Black SN850 доступна только через фирменное ПО Western Digital Dashboard. Для её установки достаточно лишь запустить программу, и она автоматически предложит обновиться до последней версии. В случае отсутствия такого уведомления рекомендуется просто переустановить программу Western Digital Dashboard.