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«Яндекс» начнёт платить СМИ за новости

Сегодня «Яндекс» официально заявил, что намерен делиться доходами от рекламы со СМИ, материалы которых попадают в дайджест сервиса «Яндекс.Новости». Андрей Стыскин, глава бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» компании, сообщил, что «Яндекс» готов создавать новые форматы предоставления информации со своими партнёрами в СМИ и делиться с ними доходами.

rbc.ru

rbc.ru

Ещё весной «Яндекс» сообщил партнёрам о намерении тестировать новый формат показа новостей — дайджесты. Компания планирует создавать текст из отрывков новостей различных СМИ. При таком способе подачи пользователю сервиса не придётся переходить по ссылке в первоисточник — всю суть он сможет узнать из дайджеста. А для того, чтобы создатели контента были заинтересованы в сотрудничестве на таких условиях, интернет-гигант предложит им финансовое вознаграждение.

«Текущая модель монетизации сайтов в интернете и СМИ, когда они продают рекламные баннеры, приводит к тому, что им нужен трафик, ради которого они часто используют жёлтые кричащие заголовки. Как ответная реакция, "Яндекс.Новости" затачивает алгоритмы, чтобы бороться с желтизной и накрутками, и учитывает различные показатели СМИ при ранжировании, такие как информативность заголовка, оперативность, цитируемость, отсутствие опечаток и т.д.», — говорит Стыскин.

«Яндекс» пока не раскрывает подробностей, однако сообщается, что размер выплат СМИ будет пропорционален количеству показов их контента в дайджесте. Подборка выдержек для дайджеста будет формироваться при помощи алгоритма, анализирующего новостные материалы и выделяющего ключевые моменты. Каждую выдержку будет сопровождать ссылка на источник. Стыскин говорит, что основной целью нововведения является повышение ценности контента для пользователей.

Напомним, что в начале текущего года Австралия приняла медиакодекс, обязывающий крупные интернет-компании, такие как Google и Facebook, платить СМИ за контент, размещаемый на своей платформе. Позже о намерениях ввести подобные законы объявили власти Канады и ЕС. На фоне этих событий, решение «Яндекса» выглядит своевременным. Тем не менее, аналитики сообщают, что участники российского медиарынка не до конца понимают предложенную модель, и для СМИ, которые в первую очередь заинтересованы в трафике, это выглядит не очень интересно.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, комментарии последних событий,
Теги: бизнес, медиа, сми, монетизация, яндекс
бизнес, медиа, сми, монетизация, яндекс
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