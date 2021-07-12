Европейские защитники прав потребителей обвинили WhatsApp в нарушении законов из-за новой политики конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, столкнулся с потоком жалоб от Европейской организации потребителей и некоторых других организаций из-за изменений в политике конфиденциальности. Эти же изменения подтолкнули многих пользователей мессенджера перейти на Telegram или Signal.

Напомним, что в январе WhatsApp представила новую политику конфиденциальности, согласно которой сервис сможет делиться данными пользователей с Facebook и некоторыми другими компаниями, принадлежащими гиганту социальных сетей. Тогда же было заявлено, что изменения не повлияют на частные беседы, а лишь помогут потребителям лучше взаимодействовать с компаниями.

Европейская организация потребителей и восемь её региональных членов раскритиковали нововведения и подали жалобы в Еврокомиссию и ряд органов, работающих в сфере прав потребителей, заявив, что WhatsApp несправедливо вынуждает пользователей принять новую политику. Они заявляют, что WhatsApp не смогла простым и понятным языком объяснить природу изменений. Эта двусмысленность, по их словам, равносильна нарушению законодательства ЕС по защите прав потребителей.

Представители WhatsApp, комментируя поданные в мессенджере жалобы, в очередной раз заявили, что они не расширят возможности сервиса по обмену данными с Facebook и не повлияют на конфиденциальность общения.