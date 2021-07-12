AutoX представила пятое поколение автопилота для роботакси — он в 15 раз мощнее автопилота Tesla

Китайская компания по производству технологий для беспилотных такси и коммерческого транспорта AutoX представила пятое поколение систем автопилота для своих автомобилей. В системе применяются графические процессоры NVIDIA, способные обрабатывать до 2200 триллионов операций в секунду (TOPS), связанных с работой ИИ. Для сравнения, производительность автопилота Tesla составляет 144 TOPS — примерно в 15 раз меньше.

С точки зрения технической оснащённости, это будет одна из самых продвинутых систем на рынке. Машины AutoX с технологиями беспилотного управления пятого поколения будут оборудованы 50 различными датчиками, 28 камерами, шестью лидарами, четырьмя радарами с суммарным покрытием в 360 градусов вокруг автомобиля. Мозгом системы служат два компьютера NVIDIA Drive на архитектуре Ampere. Каждый из них способен выполнять 900 триллионов операций в секунду для обеспечения настоящего четвёртого уровня автономности беспилотных авто, позволяя им мгновенно реагировать на ситуацию с интенсивным трафиком и одновременно непрерывно обучаясь новым сценариям дорожной ситуации.

AutoX стала одной из первых компаний, которой в Китае разрешили запустить сервис такси без присутствия водителя в салоне. С января текущего года несколько десятков автомобилей, оборудованных системой автономного вождения AutoX, передвигаются по Шэньчжэню. В компании заявляют, что этот город с населением более 12 млн человек также является идеальным местом для проведения испытаний пятого поколения автопилотов AutoX.

AutoX планирует в ближайшие пару лет оснастить тысячи автомобилей пятым поколением автопилотов. В настоящий момент компания ведёт переговоры по интеграции своих технологий с такими автопроизводителями, как Stellantis и Honda.