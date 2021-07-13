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Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство

Решение миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson) совершить суборбитальный полёт на несколько дней раньше Джеффа Безоса (Jeff Bezos) носило конъюнктурный характер, но в Blue Origin сразу же оспорили статус тестового полёта конкурента. Лишь путешествие братьев Безосов и двух их попутчиков сможет считаться космическим полётом. Компания получила лицензию FAA на осуществление такого полёта только на этой неделе.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), как отмечает Reuters, требовало от Blue Origin проверки работоспособности всех систем и программного обеспечения New Shepard во время тестового полёта, чтобы разрешить доставку пассажиров на границу земной атмосферы. Теперь все формальности улажены, Blue Origin получила право осуществить первый коммерческий полёт с пассажирами на борту New Shepard до августа текущего года. В действительности четыре космических туриста, среди которых будут основатель Blue Origin Джефф Безос и его брат, должны отправиться в полёт ровно через неделю.

Новый этап в истории космического туризма, по мнению аналитиков UBS, к концу десятилетия увеличит рынок соответствующих услуг до $3 млрд в год. Если стоимость суборбитального полёта на борту аппарата Virgin Galactic оценивается в $250 тыс., то Blue Origin свои расценки пока не разглашает. Известно лишь, что единственное вакантное место на «первом рейсе» New Shepard было продано за $28 млн, что достаточно дорого даже по меркам существовавших ранее предложений с использованием российских ракет-носителей.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, космос,
Теги: blue origin, virgin galactic, космический туризм, космос, джефф безос
blue origin, virgin galactic, космический туризм, космос, джефф безос
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