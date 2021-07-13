Компания Blue Origin получила разрешение властей на доставку туристов в космическое пространство

Решение миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson) совершить суборбитальный полёт на несколько дней раньше Джеффа Безоса (Jeff Bezos) носило конъюнктурный характер, но в Blue Origin сразу же оспорили статус тестового полёта конкурента. Лишь путешествие братьев Безосов и двух их попутчиков сможет считаться космическим полётом. Компания получила лицензию FAA на осуществление такого полёта только на этой неделе.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), как отмечает Reuters, требовало от Blue Origin проверки работоспособности всех систем и программного обеспечения New Shepard во время тестового полёта, чтобы разрешить доставку пассажиров на границу земной атмосферы. Теперь все формальности улажены, Blue Origin получила право осуществить первый коммерческий полёт с пассажирами на борту New Shepard до августа текущего года. В действительности четыре космических туриста, среди которых будут основатель Blue Origin Джефф Безос и его брат, должны отправиться в полёт ровно через неделю.

Новый этап в истории космического туризма, по мнению аналитиков UBS, к концу десятилетия увеличит рынок соответствующих услуг до $3 млрд в год. Если стоимость суборбитального полёта на борту аппарата Virgin Galactic оценивается в $250 тыс., то Blue Origin свои расценки пока не разглашает. Известно лишь, что единственное вакантное место на «первом рейсе» New Shepard было продано за $28 млн, что достаточно дорого даже по меркам существовавших ранее предложений с использованием российских ракет-носителей.