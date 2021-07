В Steam стартовали предзаказы экшена по мотивам «Истребителя демонов», но c оговорками

Издательство Sega и студия-разработчик CyberConnect2 в официальном микроблоге своего экшена Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles сообщили о старте предзаказов игры в Steam.

Напомним, оформить предварительную покупку Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles на консолях нынешнего и прошедшего поколений можно было ещё с конца июня текущего года.

На приставках доступно два издания проекта — стандартное и расширенное, — тогда как в сервисе цифровой дистрибуции Valve к приобретению пока предлагается лишь второе, более дорогое.

Стоимость Deluxe-версии Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles в российском сегменте Steam составляет 4999 рублей. Столько же данный комплект стоит и на PS4 с PS5.

Согласно неофициальной базе данных Steam, цена расширенного издания Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles для России завышена более чем на 303 %. Valve рекомендовала продавать этот набор за 1239 рублей.

В состав Deluxe-версии, помимо самой Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles, входят четыре персонажа из Академии Клинка, набор костюмов, внутриигровая валюта и доступ к проекту с 13 октября.

Официальный релиз Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles ожидается 15 октября текущего года на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.