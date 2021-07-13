Audi продемонстрирует своего конкурента Tesla в сентябре этого года

Наследие в виде почти вековой истории создания традиционных автомобилей с ДВС, как принято считать, мешает многим автопроизводителям активно продвигать на рынок электромобили. Tesla такого багажа лишена, а потому охотнее идёт на смелые эксперименты и развивается быстрее. Марка Audi в сентябре этого года может продемонстрировать прототип первого электромобиля, созданного в аналогичной Tesla атмосфере.

Проект Artemis, как напоминает Automobilwoche, был создан руководством Artemis с целью более быстрой разработки конкурентоспособных премиальных электромобилей марки. Пока репутацию концерна Volkswagen в сегменте электромобилей верхнего ценового диапазона отстаивают преимущественно модели Porsche, марка Audi хоть и предлагает три серийных электромобиля, при их создании в значительной степени ориентировалась на свой прошлый опыт. Проект Artemis призван продемонстрировать более новаторский подход к созданию электромобилей. Утверждается, что первый прототип Audi покажет уже в начале сентября на мероприятии IAA в Мюнхене.

Впрочем, до серийного воплощения новой платформе придётся развиваться ещё не менее двух‒трёх лет, поскольку изначально запуск первой модели семейства Artemis в серийное производство был запланирован на 2024 год. Не исключено, что на сентябрьском мероприятии в Мюнхене представители Audi раскроют информацию о сроках дебюта первого электромобиля нового семейства. Специалистам, участвующим в проекте, предоставлено гораздо больше свободы, чем их коллегам в остальном штате Audi. По замыслу руководства марки, это должно привести к реализации более смелых идей при создании электромобилей.