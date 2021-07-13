Samsung неплохо заработает на поставках камер для Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck призван привлечь внимание не только своей необычной конструкцией с использованием пространственной рамы и панелей из нержавеющей стали. Компания рассматривает возможность упразднения не только дверных ручек, но и зеркал заднего вида — их призваны заменить камеры. Последние могут поставляться компанией Samsung, которая заключила крупный контракт с Tesla.

Полной уверенности в том, что именно эти две компании являются сторонами договора, пока нет, но южнокорейские СМИ заявляют, что подразделение Samsung Electronics, специализирующееся на электромеханических компонентах, недавно заключило контракт на сумму $435,7 млн с одним из ведущих производителей электромобилей в США, который собирается выпустить новую модель на рынок в ближайшее время. У этой машины должно быть не менее восьми камер для реализации функции автономного управления.

Прототипы Tesla Cybertruck, которые попадались на публике, демонстрировали наличие боковых камер в расширителях колёсных арок, а также в переднем бампере. Последняя может использоваться для оценки состояния покрытия при преодолении пересечённой местности — подобной опцией владельцев внедорожников уже давно нельзя удивить. Выпустить на рынок США пикап без боковых зеркал компании пока не позволяют действующие требования к безопасности транспортных средств, но Tesla надеется, что регуляторы успеют внести поправки к моменту начала поставок серийных Cybertruck. Компании Lexus и Audi уже предлагают машины с камерами вместо зеркал заднего вида на некоторых рынках, где нет подобных ограничений. Выпуск пикапов Tesla надеется развернуть не позднее первого квартала следующего года. Для этого ей предстоит достроить предприятие в Техасе.