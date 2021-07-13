3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостикомментарии последних событийSamsung неплохо заработает на поставках ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung неплохо заработает на поставках камер для Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck призван привлечь внимание не только своей необычной конструкцией с использованием пространственной рамы и панелей из нержавеющей стали. Компания рассматривает возможность упразднения не только дверных ручек, но и зеркал заднего вида — их призваны заменить камеры. Последние могут поставляться компанией Samsung, которая заключила крупный контракт с Tesla.

Источник изображения: Electrek

Источник изображения: Electrek

Полной уверенности в том, что именно эти две компании являются сторонами договора, пока нет, но южнокорейские СМИ заявляют, что подразделение Samsung Electronics, специализирующееся на электромеханических компонентах, недавно заключило контракт на сумму $435,7 млн с одним из ведущих производителей электромобилей в США, который собирается выпустить новую модель на рынок в ближайшее время. У этой машины должно быть не менее восьми камер для реализации функции автономного управления.

Прототипы Tesla Cybertruck, которые попадались на публике, демонстрировали наличие боковых камер в расширителях колёсных арок, а также в переднем бампере. Последняя может использоваться для оценки состояния покрытия при преодолении пересечённой местности — подобной опцией владельцев внедорожников уже давно нельзя удивить. Выпустить на рынок США пикап без боковых зеркал компании пока не позволяют действующие требования к безопасности транспортных средств, но Tesla надеется, что регуляторы успеют внести поправки к моменту начала поставок серийных Cybertruck. Компании Lexus и Audi уже предлагают машины с камерами вместо зеркал заднего вида на некоторых рынках, где нет подобных ограничений. Выпуск пикапов Tesla надеется развернуть не позднее первого квартала следующего года. Для этого ей предстоит достроить предприятие в Техасе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung Electronics занялась выпуском сенсоров, оптимизированных для автомобильных камер
Tesla Cybertruck сможет подруливать задними колёсами, как пикап Hummer EV
Tesla получила уже больше 1 млн заказов на электрические пикапы Cybertruck
Электрический пикап Tesla получит камеру, встроенную в передний бампер
Украинские силовики накрыли крупнейшую в стране подпольную криптоферму — она воровала электричество в Виннице
Harley-Davidson представила электрический мотоцикл LiveWire One с дальностью хода до 230 км и ценой $22 тыс.
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: samsung, tesla, cybertruck, электромобиль, камеры
samsung, tesla, cybertruck, электромобиль, камеры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 284
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 199
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 133
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Энтузиаст показал, как выглядела бы Minecraft с реалистичной физикой деревьев и воды
Акции Tesla отметил «крест смерти» — их стоимость в ближайшее время обвалится
Британец, выбросивший HDD с 7500 биткоинами, ищет помощи у ИИ и хочет просветить помойку рентгеном
Камчатка реализует крупнейший советский проект 70-х годов по добыче водородного топлива
Сегодня пройдёт вторая прямая трансляция в преддверии EA Play — инди-студии расскажут о своих проектах 20 мин.
Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года 60 мин.
22 июля в CoD: Black Ops Cold War начнётся неделя свободного доступа к зомби-режиму и мультиплееру 2 ч.
Обещанный патч для Steam-версии NieR: Automata получил дату выхода и список изменений 2 ч.
Новая статья: King’s Bounty II — в паре шагов от трона. Предварительный обзор 3 ч.
Первые оценки F1 2021: достойное продолжение серии с важными улучшениями 3 ч.
Моё болото: на новой карте Hunt: Showdown нашли дом Шрека 3 ч.
Не только пушки и гранаты: подробности классов персонажей кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 4 ч.
Tencent запатентовала систему наследования цифровых активов и внутриигровых предметов 4 ч.
WhatsApp упростит процедуру восстановления заблокированных аккаунтов 4 ч.
Эксклюзивные ASUS GeForce RTX 3080 Strix GUNDAM обнаружились в майнинговых фермах 4 мин.
Российский рынок смартфонов достиг рекордного объёма — более 300 млрд рублей 2 ч.
Компактный компьютер на отбракованном процессоре PlayStation 5 появился в продаже в Индии за $600 2 ч.
Смартфон Nokia повышенной прочности будет представлен через две недели 2 ч.
NVIDIA и Palo Alto Networks улучшают киберзащиту сетей с помощью DPU 2 ч.
Недорогой кулер be quiet! Shadow Rock Slim 2 подойдёт большинству современных процессоров Intel и AMD 3 ч.
General Motors построит в Калифорнии кампус за $71 млн — там будут разрабатывать летающие машины 3 ч.
Ramon.Space и LEOcloud займутся созданием дата-центра на орбите 3 ч.
Delta Computers подтвердила статус российского производителя OCP-серверов 4 ч.
США готовят соглашения о цифровой торговле с Японией, Сингапуром и другими странами, чтобы ослабить позиции Китая 4 ч.