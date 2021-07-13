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С осени Microsoft Teams превратит любой смартфон в компактную рацию

Оставаться в контакте с коллегами, работая «в поле», станет намного проще за счёт использования новой функциональности Microsoft Teams. Скоро сотрудники любой команды, пользующейся соответствующим ПО, смогут в режиме реального времени обмениваться голосовыми сообщениями по типу старых «уоки-токи».

techradar.com

techradar.com

Судя по посту, опубликованному на площадке Microsoft 365 Roadmap, новая функция будет доступна во всём мире уже в этом сентябре — впервые о ней заговорили на форуме Microsoft Teams User Feedback Forum в ноябре прошлого года. Как только она станет активной, любой участник Microsoft Teams сможет превратить свой смартфон или даже планшет в подобие рации, передающей реплики по мобильной сети или через Wi-Fi.

По словам представителя Microsoft, это позволит некоторым сотрудникам, ежедневно носящим с собой множество устройств и инструментов, наладить безопасный канал связи без увеличения веса оборудования. В отличие от аналоговых раций, пользователь в большинстве случаев не станет объектом случайной или намеренной прослушки — ранее фрагменты «аналоговых» разговоров можно было случайно поймать любому радиолюбителю.

techradar.com

techradar.com

Особенно функция будет удобна для «защищённых» полевых смартфонов с программируемыми клавишами — в некоторых случаях работникам не понадобится даже разблокировать устройство для того, чтобы вступить в разговор. Кроме того, предусмотрена поддержка многих специальных профессиональных гарнитур вроде Jabra BlueParrot и Klein Valor Speaker.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Анонс, Шифрование и защита данных, Офисные пакеты, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: microsoft, microsoft teams, смартфоны
microsoft, microsoft teams, смартфоны
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