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Atlus отметит 25-летие серии Persona семью анонсами на протяжении года, начиная с сентября

Издательство Atlus сообщило об учреждении на официальном японском сайте серии Persona специального раздела, посвящённого скорому празднованию 25-летия культовой ролевой франшизы.

Источник изображения: Atlus

Источник изображений: Atlus

Как стало известно, празднование юбилея Persona начнётся в сентябре текущего года и продлится до осени 2022-го. В промежутке Atlus обещает порадовать поклонников рядом анонсов.

В частности, на обозначенный период времени японское издательство запланировало семь связанных с Persona объявлений. Их характер не раскрывается — пока компания ограничилась карточками с тизерами.

Вдобавок на странице официального сайта Persona с праздничными товарами можно заметить недвусмысленный намёк (см. изображение ниже) на пополнение основной серии двумя новыми позициями.

Кроме того, набор карточек с протагонистами Persona в настоящее время содержит одну секретную — очередное подтверждение планов Atlus на следующую полноценную часть франшизы.

Напомним, история Persona началась в сентябре 1996 года с японского релиза Revelations: Persona (американский последовал в декабре) — ответвления от популярного цикла ролевых игр Shin Megami Tensei.

За прошедшее с тех пор время Persona успела вырасти в самостоятельную серию и завоевать популярность как на родине, так и на Западе: к 31 марта текущего года суммарные продажи всех Persona достигли 15 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: persona, atlus
persona, atlus
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