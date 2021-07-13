В России вышел бюджетный смартфон ZTE Blade A31 по цене $100

Китайская компания ZTE начала российские продажи недорогого смартфона Blade A31, функционирующего под управлением операционной системы Android 11 (Go edition). Цена аппарата составляет около 100 долларов США.

В основу положен процессор Unisoc SC9863A, который содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графический ускоритель IMG8322. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовых сетей 4G/LTE.

Дисплей имеет небольшой размер — 5,45 дюйма по диагонали; применена панель формата HD+ с разрешением 720 × 1440 точек. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера, а тыльная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения.

Смартфон несёт на борту только 2 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD. Габариты составляют 140 × 71 × 8,9 мм, вес — 166 г. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч.

В оснащение входит контроллер NFC, благодаря чему могут осуществляться платежи бесконтактным способом.