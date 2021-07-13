Представлен компактный корпус Jonsbo N1 с поддержкой до шести SSD и HDD

Компания Jonsbo анонсировала компьютерный корпус N1, на основе которого можно сформировать настольную систему небольшого форм-фактора или домашний мультимедийный центр.

Решение рассчитано на материнские платы типоразмера Mini-ITX. Общие габариты составляют только 170 × 354 × 217 мм. Допускается размещение в горизонтальном и вертикальном положении.

Доступен один слот для низкопрофильной карты расширения длиной не более 185 мм. Система может быть оборудована одним накопителем формата 2,5 дюйма и пятью устройствами хранения данных стандарта 3,5 дюйма.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава толщиной 3 мм. На фронтальную панель выведены по одному порту USB Type-C и USB 3.0, а также стандартное аудиогнездо.

Может быть установлен блок питания SFX длиной до 150 мм. За охлаждение отвечает вентилятор диаметром 140 мм. Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене на данный момент нет.