В Европе производится только 6 % тяговых аккумуляторов, эту долю нужно поднять до 80 %

Производство тяговых аккумуляторов, необходимых для создания электромобилей, сейчас сосредоточено в Китае, Японии и Южной Корее. Европа является одним из крупных автомобильных рынков, на котором переход на электротягу в ближайшие годы будет очень быстрым. Местные автопроизводители и их компаньоны в 80 % случаев хотели бы видеть рядом локальное производство аккумуляторов.

Данные опроса 200 европейских компаний приводит Reuters. Автором исследования является компания Protolabs Europe. Участники опроса выражают озабоченность тем, что вынуждены закупать тяговые аккумуляторы в странах Азии, а в нынешней нестабильной обстановке это грозит перебоями с поставками. Лишь 6 % тяговых аккумуляторов производится на территории Европы, и расширять локальное производство нужно очень быстро. По крайней мере, 84 % британских компаний намерены в ближайшие 12 месяцев предпринять какие-то меры на этом направлении.

К концу десятилетия власти Великобритании запретят продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Многие европейские страны установили подобные или даже более агрессивные сроки отказа от нового транспорта с ДВС. Обновлять европейский автопарк придётся очень активно, а импорт аккумуляторных батарей заметно повышает стоимость электромобилей. Увы, концентрация производств аккумуляторов в Китае обусловлена и высокой концентрацией сырья в регионе, да и экологически чистым это производство сделать довольно сложно, поэтому планы по локализации выпуска батарей в Европе натолкнутся на серьёзные трудности. Другого пути при этом нет, и способствовать развитию производства литиевых аккумуляторов в Европе уже готовы Volkswagen, Renault, Ford и Volvo.