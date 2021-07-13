3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...В Европе производится только 6 % тяговых...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Европе производится только 6 % тяговых аккумуляторов, эту долю нужно поднять до 80 %

Производство тяговых аккумуляторов, необходимых для создания электромобилей, сейчас сосредоточено в Китае, Японии и Южной Корее. Европа является одним из крупных автомобильных рынков, на котором переход на электротягу в ближайшие годы будет очень быстрым. Местные автопроизводители и их компаньоны в 80 % случаев хотели бы видеть рядом локальное производство аккумуляторов.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Данные опроса 200 европейских компаний приводит Reuters. Автором исследования является компания Protolabs Europe. Участники опроса выражают озабоченность тем, что вынуждены закупать тяговые аккумуляторы в странах Азии, а в нынешней нестабильной обстановке это грозит перебоями с поставками. Лишь 6 % тяговых аккумуляторов производится на территории Европы, и расширять локальное производство нужно очень быстро. По крайней мере, 84 % британских компаний намерены в ближайшие 12 месяцев предпринять какие-то меры на этом направлении.

К концу десятилетия власти Великобритании запретят продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Многие европейские страны установили подобные или даже более агрессивные сроки отказа от нового транспорта с ДВС. Обновлять европейский автопарк придётся очень активно, а импорт аккумуляторных батарей заметно повышает стоимость электромобилей. Увы, концентрация производств аккумуляторов в Китае обусловлена и высокой концентрацией сырья в регионе, да и экологически чистым это производство сделать довольно сложно, поэтому планы по локализации выпуска батарей в Европе натолкнутся на серьёзные трудности. Другого пути при этом нет, и способствовать развитию производства литиевых аккумуляторов в Европе уже готовы Volkswagen, Renault, Ford и Volvo.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Renault развернёт производство тяговых батарей в Европе при поддержке китайского партнёра
Volvo и Northvolt создадут совместное производство аккумуляторов для электромобилей в Европе
Nissan профинансирует строительство двух предприятий по выпуску тяговых батарей
Из-за дефицита чипов Jaguar Land Rover сократил поставки автомобилей в два раза
Обновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилот
Nissan заплатит партнёрам за разработку запчастей для электромобилей, даже если они не будут использоваться
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: европа, электромобиль, аккумуляторы
европа, электромобиль, аккумуляторы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока 284
Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270 199
Что купить, если очень нужен компьютер дома: игровой ноутбук или системный блок за те же деньги? 133
Ещё немного, и майнинг Chia на жёстких дисках станет невыгоден, даже если они бесплатны — посчитали в Backblaze 91

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вышло 50-долларовое устройство для побед в шутерах: ИИ анализирует изображение и прицеливается за игрока
Энтузиаст показал, как выглядела бы Minecraft с реалистичной физикой деревьев и воды
Акции Tesla отметил «крест смерти» — их стоимость в ближайшее время обвалится
Бесплатные игры Epic Games Store отсортировали по времени прохождения
Камчатка реализует крупнейший советский проект 70-х годов по добыче водородного топлива
Сегодня пройдёт вторая прямая трансляция в преддверии EA Play — инди-студии расскажут о своих проектах 8 мин.
Приключенческий боевик GhostWire: Tokyo задержится до начала 2022 года 48 мин.
Британец, выбросивший HDD с 7500 биткоинами, ищет помощи у ИИ и хочет просветить помойку рентгеном 53 мин.
22 июля в CoD: Black Ops Cold War начнётся неделя свободного доступа к зомби-режиму и мультиплееру 2 ч.
Обещанный патч для Steam-версии NieR: Automata получил дату выхода и список изменений 2 ч.
Новая статья: King’s Bounty II — в паре шагов от трона. Предварительный обзор 3 ч.
Первые оценки F1 2021: достойное продолжение серии с важными улучшениями 3 ч.
Моё болото: на новой карте Hunt: Showdown нашли дом Шрека 3 ч.
Не только пушки и гранаты: подробности классов персонажей кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite 3 ч.
Tencent запатентовала систему наследования цифровых активов и внутриигровых предметов 3 ч.
Российский рынок смартфонов достиг рекордного объёма — более 300 млрд рублей 2 ч.
Компактный компьютер на отбракованном процессоре PlayStation 5 появился в продаже в Индии за $600 2 ч.
Смартфон Nokia повышенной прочности будет представлен через две недели 2 ч.
NVIDIA и Palo Alto Networks улучшают киберзащиту сетей с помощью DPU 2 ч.
Недорогой кулер be quiet! Shadow Rock Slim 2 подойдёт большинству современных процессоров Intel и AMD 2 ч.
General Motors построит в Калифорнии кампус за $71 млн — там будут разрабатывать летающие машины 3 ч.
Ramon.Space и LEOcloud займутся созданием дата-центра на орбите 3 ч.
Delta Computers подтвердила статус российского производителя OCP-серверов 3 ч.
США готовят соглашения о цифровой торговле с Японией, Сингапуром и другими странами, чтобы ослабить позиции Китая 3 ч.
Raijintek представила вентилятор Sklera II 12 RBW ADD с яркой подсветкой 4 ч.