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Американцы создали робота, который быстро и безопасно оденет человека

Одеться с утра — рутинная задача для большинства жителей земли. Однако тем, у кого есть проблемы со здоровьем или просто сказывается возраст, сделать это гораздо сложнее. Для таких в американском Массачусетском технологическом институте (MIT) разрабатывают специального робота-помощника.

techspot.com

techspot.com

Лаборатория CSAIL в пределах института создаёт технологии, упрощающие ежедневную жизнь пользователей. Не так давно именно здесь разработали робота, уничтожающего COVID и другие инфекции с помощью ультрафиолета. Новая технология не менее важна — создан новый алгоритм, позволяющий роботизированной руке быстро и безопасно одевать людей.

Комбинация скорости и безопасности является ключевым требованием к алгоритму. Прочие версии данной технологии призваны избежать столкновений с обслуживаемыми одевающимися людьми — известно, что более простые варианты подобной техники просто прекращают работать в случае нештатной ситуации.

Новый алгоритм лаборатории не требует полностью избегать тактильного взаимодействия с человеком, он сфокусирован на том, чтобы свести к минимуму прилагаемую силу в случае столкновения. Механизм аккуратно движется вокруг тела, например — для того, чтобы помочь натянуть рукав, и не способен повредить пользователю и, тем более, сбить его с ног.

Хотя до совершенства роботизированному помощнику ещё далеко — его деятельность можно оценить на видео, с развитием технологий такая техника сможет не только эффективно одевать людей, испытывающих проблемы со здоровьем, но и, например, служить эффектными «гардеробщиками» в общественных заведениях вроде ресторанов, театров и других учреждений.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, манипуляторы, устройства ввода графики, мир роботехники, на острие науки, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: роботы, здравоохранение, mit, сша
роботы, здравоохранение, mit, сша
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