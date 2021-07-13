Американцы создали робота, который быстро и безопасно оденет человека

Одеться с утра — рутинная задача для большинства жителей земли. Однако тем, у кого есть проблемы со здоровьем или просто сказывается возраст, сделать это гораздо сложнее. Для таких в американском Массачусетском технологическом институте (MIT) разрабатывают специального робота-помощника.

Лаборатория CSAIL в пределах института создаёт технологии, упрощающие ежедневную жизнь пользователей. Не так давно именно здесь разработали робота, уничтожающего COVID и другие инфекции с помощью ультрафиолета. Новая технология не менее важна — создан новый алгоритм, позволяющий роботизированной руке быстро и безопасно одевать людей.

Комбинация скорости и безопасности является ключевым требованием к алгоритму. Прочие версии данной технологии призваны избежать столкновений с обслуживаемыми одевающимися людьми — известно, что более простые варианты подобной техники просто прекращают работать в случае нештатной ситуации.

Новый алгоритм лаборатории не требует полностью избегать тактильного взаимодействия с человеком, он сфокусирован на том, чтобы свести к минимуму прилагаемую силу в случае столкновения. Механизм аккуратно движется вокруг тела, например — для того, чтобы помочь натянуть рукав, и не способен повредить пользователю и, тем более, сбить его с ног.