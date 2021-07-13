Представлена игровая клавиатура XPG Mage с механическими переключателями

Бренд XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов, анонсировал механическую игровую клавиатуру Mage.

Новинка оснащена линейными и бесшумными красными переключателями, а также многоцветной подсветкой RGB. Клавиатура изготовлена из высококачественного алюминия с гладкой металлической отделкой.

Модель совместима с программным обеспечением XPG Prime. Оно позволяет пользователям настраивать параметры, персонализировать RGB и макросы в одном удобном месте.

«XPG Mage с линейными и бесшумными красными механическими клавишными переключателями отлично подходит как для игр, так и для набора текста. Эти переключатели обеспечивают плавную реакцию и точность и не имеют тактильного выступа посередине, что позволяет срабатывать быстро и бесшумно. XPG Mage также обладает полной функцией Anti-Ghosting, устраняющей лишние сигналы или пропущенные нажатия клавиш», — заявляет производитель.

Новинка поставляется со съёмным кабелем Type-C — Type-A длиной 1,8 м, который обеспечивает лучшую портативность, более быструю очистку и простую замену.

Клавиатура будет доступна в России в ближайшее время.