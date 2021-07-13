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Россиян атакуют через мессенджеры на Android чаще, чем пользователей из других стран

Специалисты из «Лаборатории Касперского» проанализировали динамику фишинговых атак через популярные мессенджеры и пришли к выводу, что пользователи Android-устройств из России сталкиваются с подобными инцидентами чаще жителей других стран. Почти половина попыток (46 %) перейти из мессенджера по вредоносной ссылке в период с декабря 2020-го по май 2021 года заблокированы продуктами компании в России.

Изображение: Дмитрий Коротаев / Известия

Изображение: Дмитрий Коротаев / Известия

В отчёте отмечается, что фишинговые ссылки в России чаще всего распространяются через WhatsApp. На долю популярного мессенджера компании Facebook приходится 83 % фишинговых ссылок, которые были заблокированы продуктами «Лаборатории Касперского» на территории страны за указанный период. Каждая десятая атака такого типа осуществлялась через Viber, а Telegram злоумышленники использовали в 7 % случаев.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что фишинг продолжает оставаться одним из наиболее распространённых видов онлайн-мошенничества. Чаще всего фишинговые атаки нацелены на кражу данных, а столкнуться с ними можно не только в мессенджерах, но и в электронной почте, SMS-сообщениях, социальных сетях и др.

Специалисты рекомендуют пользователям сохранять бдительность и внимательно следить за ссылками, по которым они переходят. Также рекомендуется использовать антифишинговые решения, способные с высокой точностью в режиме онлайн определять потенциально опасные ссылки и блокировать попытки перейти по ним. За счёт этого пользователи смогут избежать проблем, которые могут возникнуть в случае кражи личных данных злоумышленниками в ходе фишинговой атаки.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, IM-клиенты,
Теги: фишинг, android, россия
фишинг, android, россия
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