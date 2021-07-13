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Дефицит чипов добрался до систем питания для солнечных батарей

На долю компании Panasonic приходится около 30 % поставок стабилизаторов для японского рынка систем питания, использующих солнечные батареи. В конце прошлого месяца она вынуждена была заявить о задержке поставок своей продукции в розничном сегменте из-за последствий пожара на предприятии Renesas и общего дефицита полупроводниковых компонентов в мире.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как отмечает Nikkei Asian Review, июньские заявления Renesas Electronics об успешном восстановлении производства на предприятии, пострадавшем от пожара в марте, мало помогают клиентам внутри Японии, поскольку приоритет отдаётся поставкам компонентов для нужд автомобильной промышленности, а прочие заказчики сталкиваются с дефицитом в размере до 20‒30 % от потребности. Предложение должно догнать спрос где-то в январе следующего года, если говорить о силовых компонентах для стабилизаторов напряжения.

Panasonic не является единственным пострадавшим на рынке бытовых энергетических систем, использующих солнечные панели, хотя с этого месяца даже собирается приостановить выпуск определённых моделей стабилизаторов. Японская компания Tabuchi Electric тоже в заметной степени полагалась на поставки компонентов Renesas, и теперь признаёт, что их будет сложно заменить аналогами. Она тоже предупредила клиентов о возможных задержках с поставками. Конкурирующая компания Omron ограничилась лишь заявлениями о влиянии глобального дефицита компонентов на свой бизнес.

Переход производителей стабилизаторов на альтернативную компонентную базу тоже займёт какое-то время, поскольку им нужно убедиться в надёжности новых элементов, используемых взамен дефицитных. Попытки закупить компоненты в нужных количествах приводят к повышению цен, что не может не сказаться на себестоимости конечной продукции.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, разработка и производство электроники,
Теги: panasonic, солнечные батареи, дефицит, renesas, полупроводники
panasonic, солнечные батареи, дефицит, renesas, полупроводники
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