Российская обсерватория «Спектр-РГ» отметила вторую годовщину работы в космосе

Ровно два года назад, 13 июля 2019-го, в космос отправилась уникальная обсерватория «Спектр-РГ», разработанная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. О полученных за это время результатах рассказала государственная корпорация «Роскосмос».

«Спектр-РГ» — это российско-германский проект, нацеленный на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория несёт на борту рентгеновские телескопы ART-XC (РФ) и eRosita (Германия).

За два года непрерывной работы обсерватория совершила три полных обзора небесной сферы, построила сверхчувствительную карту неба в рентгеновском диапазоне. Телескопы уже обнаружили рентгеновские лучи от сотен тысяч скоплений галактик, открыли более миллиона ранее неизвестных квазаров — активных ядер галактик.

В частности, 9 ноября 2020 года телескоп eRosita увидел событие приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой. А спустя месяц аппарат обнаружил крупномасштабные пузыри горячего газа в гало Млечного Пути.

3 марта текущего года с помощью обсерватории «Спектр-РГ» астрономы обнаружили самый большой из известных остаток сверхновой. Этот объект получил название «Хоинга». Остаток сверхновой находится далеко от плоскости Млечного Пути, что не характерно для подобных объектов, поскольку массивные звёзды образуются в основном там.

В целом, в результате трёхкратного сканирования всего неба в рентгеновском диапазоне телескопами обсерватории получен колоссальный объём данных и построена самая детальная карта рентгеновских источников.