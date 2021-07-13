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Российские учёные приблизили появление компактных термоядерных реакторов с помощью уникальной технологии

Российские учёные сообщили о разработке базовой версии технологического тритиевого цикла для экспериментальной термоядерной установки нового типа. В качестве топлива будет использоваться смесь дейтерия и трития, что обещает привести к компактным и эффективным термоядерным реакторам. У дейтерий-тритиевых реакторов есть свои недостатки, но российские учёные знают, как их обойти.

Базовую технологическую схему тритиевого цикла предложили исследователи Отделения специальных неядерных материалов и изотопной продукции АО «ВНИИНМ» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). На её основе будет построена экспериментальная установка в виде модифицированного токамака с сильным полем (ТСП). Проектная документация по ПСП будет завершена к 2024 году, а в промышленный тритиевый цикл реального токамака все разработки будут воплощены к 2030 году.

«Одной из критически важных систем инфраструктуры термоядерного реактора является технологический тритиевый цикл. Использование топливных смесей дейтерий-дейтерий в экспериментах приводит к наработке трития. Требуется очищать отработанную плазму от трития, чтобы обеспечить работоспособность экспериментальной установки модифицированного ТСП. Эту задачу и решает технологический тритиевый цикл», — рассказал об особенностях проекта начальник лаборатории отделения физики токамаков-реакторов АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Николай Родионов, партнёр АО «ВНИИНМ» по разработке установки.

Если мы обратимся к новостям о прорывах в области дейтерий-тритиевых термоядерных реакторов, то самой нашумевшей и, пожалуй, единственной за последние 20 лет была информация о прорыве компании Lockheed Martin. В то же время специалисты по термоядерным исследованиям поставили под сомнение разработку этой американской компании, что не помешало ей получить в 2018 году патент на свой компактный реактор. В целом сегодня все лаборатории в мире ведут термоядерные эксперименты со стабильными изотопами водорода, что подчёркивает трудность работы с тритием. Российские учёные решили пробить лёд и создать перспективную установку в той области, где все опустили руки.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда, российская наука и промышленность,
Теги: термоядерный синтез, российские разработчики, росатом
термоядерный синтез, российские разработчики, росатом
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