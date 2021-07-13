Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о начале отработки элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения кораблей с Международной космической станцией (МКС).

2 июля текущего года состоялась стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» с модулем МИМ2 «Поиск» российского сегмента МКС. Именно в рамках данной миссии были опробованы элементы будущей полуторачасовой схемы полёта к МКС.

На этапе ближнего наведения названный космический грузовик перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции. Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту.

Новая схема позволит кораблям достигать МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90–120 минут после запуска. Дальнейшую отработку элементов одновитковой схемы планируется продолжить в следующих миссиях снабжения «Прогресс МС».

Отметим, что сейчас применяются двухсуточная, короткая шестичасовая и сверхбыстрая трёхчасовая схемы полёта российских кораблей к МКС.