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Российские корабли будут добираться до МКС всего за 1,5 часа — «Роскосмос» уже работает над этим

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила о начале отработки элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения кораблей с Международной космической станцией (МКС).

Здесь и ниже изображения «Роскосмоса»

Здесь и ниже изображения «Роскосмоса»

2 июля текущего года состоялась стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» с модулем МИМ2 «Поиск» российского сегмента МКС. Именно в рамках данной миссии были опробованы элементы будущей полуторачасовой схемы полёта к МКС.

На этапе ближнего наведения названный космический грузовик перешёл на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка до выполнения оптимального импульса при переходе на траекторию перехвата станции. Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту.

Новая схема позволит кораблям достигать МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90–120 минут после запуска. Дальнейшую отработку элементов одновитковой схемы планируется продолжить в следующих миссиях снабжения «Прогресс МС».

Отметим, что сейчас применяются двухсуточная, короткая шестичасовая и сверхбыстрая трёхчасовая схемы полёта российских кораблей к МКС. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: космос, мкс, наука, россия, прогресс
космос, мкс, наука, россия, прогресс
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