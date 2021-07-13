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В российском Steam неожиданно подорожали Dark Souls 3, Ace Combat 7, Code Vein и другие игры Bandai Namco

Вслед за Bethesda Softworks корректировку цен на свои игры в российском сегменте сервиса цифровой дистрибуции Steam без предупреждения провело и издательство Bandai Namco Entertainment.

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

В результате упомянутого шага выросли цены целого ряда проектов самых разных серий, выпуском которых занимается Bandai Namco Entertainment: Dark Souls, Ace Combat, Tales, Little Nightmares, Project CARS, Dragon Ball и других.

В большинстве случаев подорожание составило от 15 до 40 %: например, Dark Souls 3 и Ace Combat 7: Skies Unknown подорожали с 1999 до 2499 рублей, а Code Vein и God Eater 3 — с 1799 до 2099 рублей.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Впрочем, некоторым играм повезло меньше других: стоимость Tales of Berseria четырёхлетней давности подскочила с 999 до 2099 рублей. Для сравнения: предзаказ выходящей в сентябре Tales of Arise обойдётся на 100 рублей дешевле.

Относительно новые релизы ситуация тоже не обошла стороной: Little Nightmares II подорожала с 999 до 1249 рублей. Одновременно с этим цена дебютировавшей в конце июня Scarlet Nexus (пока) остаётся без изменений.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

О повышении стоимости игр Bandai Namco Entertainment в российском сегменте Steam стало известно благодаря SteamDB — неофициальной базе данных сервиса, отслеживающей, в том числе, и изменения цен в цифровом магазине Valve.

Одним лишь Steam подорожание игр в России не ограничивается: в конце июня текущего года схожая ситуация наблюдалась в цифровом магазине PlayStation Store, а в апреле — в Nintendo eShop.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК,
Теги: bandai namco entertainment, steam, valve
bandai namco entertainment, steam, valve
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