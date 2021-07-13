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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 получит поддержку цифрового пера S Pen Pro

Данные, обнародованные на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), говорят о том, что компания Samsung намерена наделить поддержкой перьевого управления ряд флагманских мобильных устройств.

Samsung

Samsung

Утверждается, что поддержку стилуса получит аппарат Galaxy Z Fold 3 — готовящееся устройство с гибким дисплеем. Причём речь идёт о пере S Pen Pro — увеличенной версии традиционного S Pen с возможностью обмена данными посредством беспроводной связи Bluetooth.

Более того, среди совместимых устройств перечислены смартфоны Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20, а также ряд планшетов.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 получит 7,5-дюймовый гибкий экран S-AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Под этим дисплеем расположится скрытая селфи-камера.

Аппарату приписывают наличие 6,2-дюймового внешнего экрана, бокового сканера отпечатков пальцев и тройной основной камеры с 12-мегапиксельными датчиками. Официальная презентация новинки состоится в августе. 

FCC

FCC

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy fold, смартфон
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