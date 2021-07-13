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Слухи: первые отзывы о торнадо в Battlefield 2042 неутешительные — они разрушают классический игровой опыт

Доверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), который неоднократно выкладывал достоверные утечки об играх серий Call of Duty и Battlefield, опубликовал в личном микроблоге новое сообщение. В нём информатор поведал о первых отзывах касательно торнадо в грядущей Battlefield 2042. По его словам, катаклизм быстро приедается и начинает портить классический игровой опыт Battlefield.

Источник изображения: DICE

Источник изображения: DICE

Публикация Тома Хендерсона гласит: «Ранние отзывы о торнадо в Battlefield 2042 сводятся к этому: “за ними весело и классно наблюдать первые несколько раз, но они становятся повторяющимися и портят классический опыт Battlefield и ход событий на картах”».

Во время полноценного анонса своего нового шутера DICE заявила, что в июле проведёт альфа-тестирование. Оно предназначено исключительно для проверки систем Battlefield 2042, а доступ к нему планировали предоставить ограниченной группе пользователей. Точную дату теста разработчики не объявили, поэтому вполне вероятно, что он уже начался, а участники поделились впечатлениями с Томом Хендерсоном.

Источник изображения: DICE

Источник изображения: DICE

Напомним: помимо торнадо, в игре будут и другие природные бедствия, такие как песчаные бури. Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield 2042, dice, electronic arts, шутер
battlefield 2042, dice, electronic arts, шутер
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