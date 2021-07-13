Xiaomi представит доступные флагманы Redmi K50 только к февралю 2022 года

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфонах серии Redmi K50, которые готовит к выпуску китайская компания Xiaomi. Ранее Лу Вейбинг (Lu Weibing), генеральный менеджер бренда Redmi, через социальную сеть Weibo подтвердил разработку названных аппаратов. При этом вдаваться в какие-либо подробности он не стал.

Теперь авторитетный техноблог Digital Chat Station, часто публикующий достоверную информацию о будущих мобильных новинках, раскрыл сроки презентации смартфонов семейства Redmi K50. Утверждается, что они будут официально представлены к февралю следующего года.

Ожидается, что в оснащение устройств войдут флагманский процессор Qualcomm и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт. Аппараты получат качественный дисплей с высокой частотой обновления и, вероятно, поддержку беспроводной подзарядки.

В семейство войдут две модели — базовая версия Redmi K50 и более производительная модификация Redmi K50 Pro. Обе они смогут функционировать в мобильных сетях пятого поколения.