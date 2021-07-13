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В ПК-версию сборника Ninja Gaiden: Master Collection всё-таки добавили внутриигровые настройки графики и разрешения

Издательство Koei Tecmo и студия-разработчик Team Ninja сообщили о выходе для ПК-версии сборника Ninja Gaiden: Master Collection обновления, добавляющего в проект недостающие функции.

Источник изображения: YouTube

Источник изображения: YouTube

Напомним, на запуске Ninja Gaiden: Master Collection для PC осталась без поддержки мыши и клавиатуры, расширенных настроек графики и даже возможности выбрать разрешение в самой игре.

К настоящему моменту с релиза Ninja Gaiden: Master Collection прошло уже больше месяца. Как стало известно, выпущенный 12 июля патч 1.0.0.2 исправляет по крайней мере часть перечисленных проблем.

Источник изображения: PC Gamer

Источник изображения: PC Gamer

Поддержку мыши и клавиатуры в ПК-версию Ninja Gaiden: Master Collection так до сих пор и не добавили, а вот возможность настроить режим экрана, разрешение и некоторые графические параметры в сборнике появилась.

В частности, пользователи получили опцию включить или выключить вертикальную синхронизацию, тройную буферизацию, сглаживание, глубину резкости и отображение теней.

Источник изображения: PC Gamer

Источник изображения: PC Gamer

В состав сборника входят переиздания Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge со слегка подтянутой графикой и выпущенным для оригинальных игр дополнительным контентом в комплекте.

Ninja Gaiden: Master Collection поступил в продажу 10 июня для PC (Steam), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Средний рейтинг проекта на сайте агрегатора Metacritic составляет от 70 до 73 из 100 % в зависимости от целевой платформы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Премьера, Моды, патчи, дополнения,
Теги: ninja gaiden: master collection, team ninja, koei tecmo
ninja gaiden: master collection, team ninja, koei tecmo
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