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Видео: сражения с разнообразными великанами в геймплейной демонстрации Tribes of Midgard

На YouTube-канале GameSpot появилась 9-минутная геймплейная демонстрация кооперативного ролевого экшена с элементами выживания Tribes of Midgard. В ролике разработчики из студии Norsfell подробно показали многие аспекты своего проекта, от сражений с большими великанами до создания оружия и сбора добычи.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Концепция игры во многом отсылает к Diablo и её последователям. Пользователи тоже управляют персонажем с видом сверху, сражаются с врагами, получают добычу за их убийство, создают снаряжение и так далее. Одним из основных отличий Tribes of Midgard можно назвать поддержку кооперативной игры с участием до десяти человек.

Союзники способны воскресить товарища после гибели и оказывают ощутимую помощь в сражениях. Это особенно заметно в битвах против великанов, которые показаны в видео. Такие враги выделяются не только большими размерами, но и уникальными атаками — один из них применяет стихию льда, а второй запускает в игроков небольшие торнадо.

Стычки с великанами разворачиваются в дневное время, а ночью пользователям предстоит оборонять собственную деревню. Её защита от волн врагов станет одной из основных задач в проекте.

Tribes of Midgard выйдет 27 июля 2021 года на ПК, PS4 и PS5. Больше подробностей игры можно найти в другом нашем материале.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: tribes of midgard, norsfell, gearbox publishing, экшен-rpg
tribes of midgard, norsfell, gearbox publishing, экшен-rpg
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