Илон Маск поддержал Рогозина, который предложил олигархам вкладываться в космическую отрасль

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) прокомментировал предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина больше вкладываться в космическую отрасль. Предприниматель поаплодировал ему при помощи двух эмодзи в Twitter.

Это связано с одним из последних публичных высказываний Рогозина в соцсетях. В нём него он посоветовал российским олигархам тратить деньги на развитие космических технологий и исследований, а не на «яхты и ярмарки тщеславия». Американский бизнесмен поддержал это предложение.

Высказывание Рогозина связано с последним успехом миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (Richard Branson). 11 июля британский бизнесмен совершил суборбитальный полёт на борту корабля VSS Unity, разработанном его компанией. Максимальная скорость судна превысила 3500 км/ч (3 маха), а высота полёта составила 84,5 километра. Брэнсону удалось это сделать на 9 дней раньше Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Полёт последнего запланирован на 20 июля.