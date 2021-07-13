Жители крупных городов России стали чаще выбирать тарифы с безлимитным интернетом

Согласно опросу агентства TelecomDaily, проведённому в мае 2021 года среди жителей российских городов-миллионников, в первом квартале безлимитным мобильным интернетом пользовался каждый четвёртый респондент (26 % опрошенных), что более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда их было 12 %.

Как отметили в TelecomDaily, во время пандемии наблюдался разнонаправленный тренд: те абоненты, которые находились дома, пользовались Wi-Fi, и мобильный трафик для них был избыточным, а другие уезжали за город, где потребляли больше мобильного трафика, раздавая интернет со смартфона на различные устройства. Среди участников опроса лишь 3 % подключили безлимитные тарифы недавно, после введения карантина, и ещё 7 % планируют сделать это в будущем.

Глава TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что безлимитными тарифами пользуется порядка 15 % жителей страны. Он пояснил, что за пределами крупных городов сети зачастую не могут обеспечить полноценный мобильный интернет, да и потребности россиян в небольших и удалённых населённых пунктах или в крупных городах различаются между собой.

По оценкам TelecomDaily, больше всего безлимитными тарифами пользуются абоненты «МегаФона» (31 % среди опрошенных клиентов оператора), «ВымпелКома» (27 %), МТС (25 %) и Tele2 (19 %). Кусков отметил, наличие безлимитных тарифов стало одним из главных факторов лояльности к оператору наряду со стоимостью и качеством услуг.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, операторы более заинтересованы в тарифах с ограничением трафика, так как «безлимитники» могут перегружать мобильную сеть. Но и отказаться от них нельзя, поскольку тем самым операторы дадут преимущество конкурентам. Анкилов допускает, что отказ от безлимитных тарифов может случиться в будущем: «Потребление мобильного трафика растёт лавинообразно, а совокупная выручка от услуг связи стагнирует».