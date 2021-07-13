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Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

Французский антимонопольный орган оштрафовал Google на €500 млн (около $593 млн) за невыполнение в полной мере обязательств по предоставлению предложений о вознаграждении СМИ за используемый новостной контент. Если технологический гигант не договорится с местными медиакомпаниями в течение следующих двух месяцев, Google грозят повторные штрафы до €900 тыс. в день.

Изображение: Shannon Stapleton / Reuters

Изображение: Shannon Stapleton / Reuters

Французские новостные издатели APIG, SEMP и AFP обвинили Google в том, что компания так и не начала проведение добросовестных переговоров, в рамках которых медиакомпании планировали обсудить размер и порядок выплат за используемый американской компанией в своём новостном сервисе контент. Соглашение с издателями должно было быть подписано ещё в прошлом году, когда было озвучено соответствующее постановление местного регулятора. Однако технологический гигант проигнорировал это решение, в результате чего и был вынесен штраф в размере €500 млн.    

Источник отмечает, что издательство APIG, представляющее интересы большинства крупных СМИ, таких как Le Figaro и Le Monde, останется одним из истцов, несмотря на подписание рамочного соглашения, предполагающего выплаты отдельным изданиям. Отметим, что конфликт между Google и французскими издателями начался ещё в прошлом году. Местный антимонопольный орган обязал американскую компанию начать переговоры о так называемых смежных правах на используемый новостной контент, но пока это предписание игнорируется.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, франция, штраф
google, франция, штраф
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