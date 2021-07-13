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Видео: закулисные подробности разработки в документальном фильме Noclip о создании ремейка Demon’s Souls

Сотрудники Bluepoint Games и бывший творческий руководитель SIE Japan Studio Гэвин Мур (Gavin Moore) в новом документальном фильме Noclip рассказали о создании ремейка Demon’s Souls.

Источник изображения: YouTube

Источник изображений: YouTube

По словам технического директора Bluepoint Games Питера Далтона (Peter Dalton), для сохранения геймплейных ощущений от оригинальной игры в новой версии разработчики начинают с добавления элементов исходного кода первоисточника в свой движок.

В команде старались не отходить от духа Demon’s Souls, но понимали, что времена меняются, поэтому сознательно пошли на те корректировки, которые наблюдаются в ремейке: как функциональные, так и художественные.

Например, в начальной локации дворца Болетарии разработчики увеличили шанс выпадения предмета, повышающего урон оружия, перед первым боссом, потому что многие пользователи в своё время этот этап прохождения так и не преодолели.

Что касается обширной системы подсказок и роликов с инструкциями, то, по мнению Далтона, они не делают Demon’s Souls проще, а просто предоставляют пользователю внутри игры ту информацию, которую он мог бы найти и в Интернете.

Также разработчики обмолвились о негативной реакции фанатов на дизайн Огненного соглядатая (см. скриншот выше). Команда прислушалась к отзывам и приблизила внешний вид босса к первоначальному.

Ремейк Demon’s Souls поступил в продажу одновременно с PlayStation 5 — 12 ноября 2020 года. Обновлённая версия ролевого экшена FromSoftware получила высокие оценки в прессе: на Metacritic у проекта больше 90 из 100 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
demon’s souls, bluepoint games, sie japan studio, sony interactive entertainment
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