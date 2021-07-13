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Запечатанную копию TES V: Skyrim для Xbox 360 продали на аукционе за $600

На днях состоялся аукцион Heritage Auctions, который отметился продажей картриджа Super Mario 64 для Nintendo 64 за рекордные $1,56 млн. В партии с этим драгоценным лотом была и другая игра — The Elder Scrolls V: Skyrim. Она ушла с молотка за $600.

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

Как передаёт портал Kotaku, на аукционе реализовывалась запечатанная копия знаменитого ролевого экшена Bethesda Game Studios для платформы Xbox 360. Товар находился в прекрасном состоянии, чем и объясняется высокая стоимость. Имя или псевдоним покупателя не раскрыты.

Приобретение The Elder Scrolls V: Skyrim за $600 в 2021 году — это довольно любопытное событие. Сейчас игра продаётся во многих сервисах цифровой дистрибуции, а во время распродаж её можно купить со скидкой более чем 50 %. В Microsoft Store проект тоже доступен, и приобрести его цифровую копию для Xbox 360 не составит проблем.

Источник изображения: IGN

Источник изображения: IGN

Наверняка неизвестный покупатель решил обзавестись физическим изданием The Elder Scrolls V: Skyrim для собственной коллекции. Или же это обычное капиталовложение, чтобы в будущем продать товар гораздо дороже. Через несколько лет стоимость дисковой версии Skyrim в идеальном состоянии наверняка станет ещё выше.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Xbox,
Теги: the elder scrolls v: skyrim, bethesda softworks, bethesda game studios, экшен-rpg
the elder scrolls v: skyrim, bethesda softworks, bethesda game studios, экшен-rpg
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