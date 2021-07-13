Компания Lenovo представила настольные компьютеры ThinkStation P350 Tower и системы небольшого форм-фактора ThinkPad P350 Small Form Factor (SFF), рассчитанные на использование в бизнес-секторе, в образовательной сфере и пр.

В зависимости от модификации новинки оснащаются процессором Intel Core одиннадцатого поколения или чипом Intel Xeon W. Объём оперативной памяти DDR4-3200 в максимальной конфигурации достигает 128 Гбайт.

Для графической подсистемы доступны различные профессиональные ускорители NVIDIA RTX, в том числе NVIDIA RTX A5000. Есть возможность установки различных накопителей, включая твердотельные модули М.2, жёсткие диски со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту и 2,5-дюймовые устройства.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.0. За проводное подключение к компьютерной сети отвечает контроллер Gigabit Ethernet.

Десктопы наделены богатым набором интерфейсов. Это порты Thunderbolt 4, USB 3.0, HDMI, DisplayPort, ридер флеш-карт и пр.

На компьютеры может устанавливаться операционная система Windows 10 или программная платформа с ядром Linux. Цена пока не уточняется.