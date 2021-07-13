Автор н/ф-бестселлера «Задача трёх тел» Лю Цысинь возглавил секретный VR/ИИ-проект известной китайской компании

На пресс-конференции компании SenseTime было заявлено, что писатель Лю Цысинь (Liu Cixin) стал директором секретного «научно-фантастического» проекта компании. Проект предполагает смешение жанра научной фантастики с полным погружением в виртуальную реальность под управлением искусственного интеллекта. Это практически то, о чём Лю Цысинь рассказал в цикле своих романов «Память о прошлом Земли». О проекте мало что известно, но обещают многое.

Компания SenseTime является одним из самых дорогих стартапов в Китае. Большинство национальных систем распознавания личности по изображению в Китае используют программное обеспечение SenseTime. За это же компания внесена в «чёрный» список США — американцам запрещено сотрудничать с компаниями из этого списка и инвестировать в них. Лю Цысинь также на Западе подвергался критике за его поддержку центральных властей по отношению к уйгурам, но это не помешало ему заключить договор с Netflix на адаптацию книг цикла для производства сериала.

Проект Science Fiction Planet Research Center компании SenseTime направлен на создание «захватывающего мира, который приглашает всех испытать необъятность Вселенной, ничтожность людей и бесконечные возможности будущего», как выразился Лю Цысинь. «ИИ — это ускоритель воображения, который может способствовать развитию науки и технологий, что в конечном итоге приведет к прогрессу человечества», — сказал Лю.

О проекте Science Fiction Planet Research Center сегодня известно только то, что в нём пользователь сможет испытать на себе задачу трёх тел и даже взаимодействовать с персонажами трилогии Лю Цысиня. Это будет развлечение без подключения к Интернету, но под управлением искусственного интеллекта. Имя и участие в проекте Лю Цысиня придают дополнительный вес проекту в дополнение к той огромной волне интереса китайцев к научной фантастике, который вызвала его трилогия.