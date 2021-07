Бесплатные игры Epic Games Store отсортировали по времени прохождения

Один пользователь Reddit привёл увлекательную статистику магазина Epic Games Store. Он отсортировал все игры, которые когда-либо бесплатно раздавались на площадке, по количеству часов, нужных для их прохождения.

Автора списка заинтересовало, сколько потребуется потратить времени, чтобы пройти все бесплатные игры в EGS. Он отметил, что некоторые проекты из раздач он даже не запускал, и поэтому решил найти несколько небольших игр для быстрого прохождения. Для этого он создал скрипт и воспользовался сайтом HowLongToBeat.

Самой большой игрой стала Farming Simulator 19 с её 159 часами геймплея. В десятку также попали Grand Theft Auto V (31,5 часа) и Borderlands 2 (30,5 часа). Конечно, речь идёт только о времени, нужном для прохождения одиночной кампании.

Таким образом, если вы собирали бесплатные игры в EGS каждую неделю, то для их прохождения вам потребуется около двух тысяч часов.

Также в комментариях пользователи поделились списком, в котором бесплатные проекты с площадки отсортированы по оценкам и рейтингу. Лидерами такого топа являются Grand Theft Auto V, Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition и Batman: Arkham City Game of the Year Edition.

Сейчас в EGS можно забрать себе головоломку Bridge Constructor: The Walking Dead по франшизе «Ходячие мертвецы», а также пошаговый роглайк Ironcast про роботов в стиле стимпанк.

Следующими двумя временно бесплатными играми в Epic Games Store станут Obduction от авторов классического квеста Myst и экономическая стратегия Offworld Trading Company от главного дизайнера Civilization IV Сорена Джонсона (Soren Johnson). Забрать эти проекты можно будет уже 15 июля.