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Epic Games представила первый скриншот технодемо Unreal Engine 5 на Xbox Series X от авторов Gears

Компания Epic Games опубликовала первый скриншот технической демонстрации Unreal Engine 5 под названием Alpha Point, запущенной на Xbox Series X. Это было сделано в преддверии доклада студии The Coalition, которая организует сессию по теме графики в рамках конференции разработчиков игр GDC в этом году.

Источник: Epic Games

Источник: Epic Games

Презентацию на конференции разработчиков игр будут вести технический художественный директор The Coalition Колин Пенти (Colin Penty) и технический директор Кейт Рейнер (Kate Rayner). По данным студии, зрители больше узнают о работе новых графических технологий Unreal Engine 5, включая Nanite, Lumen, Megascans и MetaHumans.

«The Coalition представит техническую демонстрацию UE5 ″Alpha Point″ на Xbox Series X, созданную для внутренней оценки UE5. В докладе будет рассказано об уроках, которые команда получила при создании ресурсов с Nanite-разрешением и включении их в сценарий освещения в реальном времени с помощью Lumen и Virtual Shadow Maps, — говорится в описании презентации. — Будут рассмотрены наблюдения за производительностью и памятью на Xbox Series X и S, а также результаты VFX, Blueprint, настройки материалов, Temporal Super Resolution и Virtual Texture. The Coalition также расскажет о некоторых предварительных выводах по созданию персонажей следующего поколения и интеграции MetaHumans, продемонстрировав тест персонажей следующего поколения, запущенный на Xbox Series X».

Начало часовой презентации на GDC 2021 намечено на вторник, 20 июля, 23:20 по Москве.

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Рубрики: Новости Software, игры, Xbox,
Теги: unreal engine 5, epic games, the coalition, gdc 2021
unreal engine 5, epic games, the coalition, gdc 2021
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