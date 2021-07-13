В Google Meet появилось ограничение на продолжительность бесплатных групповых звонков — не более 60 минут

Компания Google ввела ограничение на бесплатные групповые звонки в сервисе Google Meet. Теперь пользователи могут проводить коллективные видеоконференции продолжительностью не более 60 минут. Об этом пишет 9to5google.

Сервис видеосвязи Google Meet стал доступен всем желающим в апреле 2020 года, вскоре после начала пандемии. Тогда компания обещала не вводить ограничения на продолжительность сеансов связи до 30 сентября, после чего срок дважды переносила. В результате крайней датой стало 30 июня 2021 года. Фактически компания не меняла правила сервиса до середины июля, отложив их вступление в силу на две недели.

Теперь Google заявила, что коллективные звонки с тремя и более участниками могут продолжаться не более 60 минут. Для удобства компания добавила в сервис уведомление, которое предупреждает пользователей о завершении связи за пять минут до сброса соединения.

Несмотря на новое ограничение, большинству подойдут индивидуальные звонки. Их максимальная продолжительность осталась неизменной — 24 часа. Судя по всему, изменения направлены на использование Google Meet в бизнесе и являются попыткой побудить компании использовать платный вариант сервиса.