ASUS: спрос на мониторы с подключением через USB Type-C в Европе взлетел вдвое

Компания ASUS отмечает значительный рост спроса на свои мониторы серий ProArt и ZenScreen, оборудованные портом USB Type-C. В регионе ЕМЕА, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, продажи таких устройств увеличились в прошлом году на 123 % по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным аналитического агентства CONTEXT, на европейском рынке спрос на мониторы с разъёмами USB-C в 2020 году увеличился на 68 % по сравнению с 2019 годом. Этот интерфейс обретает всё большую популярность и становится новым стандартом для подзарядки устройств и передачи данных. На сегодняшний день большая часть новых ноутбуков, смартфонов и мониторов имеют порт USB-C.

Спрос на мониторы ASUS серии ProArt с разъёмом USB-C в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) вырос на 40 % в 2020 году. Эта серия включает модели с поддержкой формата HDR и высокой яркостью экрана, такие как PA32UCG-K и PA32UCX-PK, для профессионалов и модели PA279CV, PA278CV и PA247CV с сертификацией Calman Verified для более широкой аудитории пользователей, которым для создания медиаконтента требуется исключительная точность цветопередачи. Каждый монитор серии оснащен встроенным портом USB-C для высокоскоростной передачи данных и подзарядки мобильных устройств с мощностью 65 Вт.

ZenScreen — самая популярная в мире серия портативных мониторов. Эти компактные, универсальные, эргономичные устройства позволяют продуктивно работать или наслаждаться отдыхом за просмотром фильма в любом месте и в любое время. В связи с массовым переходом на удалённый режим работы в 2020 году эти мониторы обрели большую популярность среди пользователей ноутбуков, поскольку они позволяют легко увеличить экранное пространство для работы и развлечений.