Tag Heuer анонсировала эксклюзивные смарт-часы в стиле Super Mario за $2150

Недавно производитель часов премиум-уровня Tag Heuer опубликовал тизер своей новинки в стилистике вселенной Super Mario. Теперь специалисты по механическим хронометрам официально анонсировали ограниченную серию часов, посвящённую играм про Марио, в рамках смарт-семейства Tag Heuer Connected.

Хотя модель за $2150 намерены представить только 15 июля, западные ресурсы уже опубликовали подробные спецификации устройства. Внешне часы мало чем отличаются от классических 45-миллиметровых смарт-часов Tag Heuer — выделяется логотип «М» в честь Марио. Также модель выпускается с двумя сменными вариантами ремешков: перфорированным из красной резины и комбинированным из красной резины и кожи. На задней крышке нанесена надпись «TAG Heuer x Super Mario Limited Edition».

Ожидается, что часы будут использовать «игровую систему вознаграждений». Например, по достижении тех или иных целей предусмотрена демонстрация анимаций с участием Марио. Пользователям будет доступно четыре новых циферблата для дисплея часов — производитель не исключает, что позже их смогут загрузить не только владельцы эксклюзивной серии. Модель работает под управлением операционной системы Wear OS, разрабатываемой Google.

Всего в продажу поступит 2000 экземпляров, приобрести которые можно будет в некоторых бутиках бренда и в интернет-магазине компании за 2150 долларов. Для сравнения — обычные Tag Heuer Connected стоят $1800.