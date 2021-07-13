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Tag Heuer анонсировала эксклюзивные смарт-часы в стиле Super Mario за $2150

Недавно производитель часов премиум-уровня Tag Heuer опубликовал тизер своей новинки в стилистике вселенной Super Mario. Теперь специалисты по механическим хронометрам официально анонсировали ограниченную серию часов, посвящённую играм про Марио, в рамках смарт-семейства Tag Heuer Connected.

theverge.com

theverge.com

Хотя модель за $2150 намерены представить только 15 июля, западные ресурсы уже опубликовали подробные спецификации устройства. Внешне часы мало чем отличаются от классических 45-миллиметровых смарт-часов Tag Heuer — выделяется логотип «М» в честь Марио. Также модель выпускается с двумя сменными вариантами ремешков: перфорированным из красной резины и комбинированным из красной резины и кожи. На задней крышке нанесена надпись «TAG Heuer x Super Mario Limited Edition».

engadget.com

engadget.com

Ожидается, что часы будут использовать «игровую систему вознаграждений». Например, по достижении тех или иных целей предусмотрена демонстрация анимаций с участием Марио. Пользователям будет доступно четыре новых циферблата для дисплея часов — производитель не исключает, что позже их смогут загрузить не только владельцы эксклюзивной серии. Модель работает под управлением операционной системы Wear OS, разрабатываемой Google.

engadget.com

engadget.com

Всего в продажу поступит 2000 экземпляров, приобрести которые можно будет в некоторых бутиках бренда и в интернет-магазине компании за 2150 долларов. Для сравнения — обычные Tag Heuer Connected стоят $1800.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, разработка и производство электроники, носимая электроника,
Теги: super mario, tag heuer, смарт-часы
super mario, tag heuer, смарт-часы
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