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Смартфон-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 3 получит двойную батарею и дополнительный дисплей

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о характеристиках смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip 3, официальная презентация которого состоится в следующем месяце.

GizChina

GizChina

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением SM-F7110. Он сможет функционировать в мобильных сетях 5G с неавтономной и автономной архитектурами.

Указаны общие габариты — 166 × 72,2 × 7,3 мм. Питание обеспечит двухкомпонентная аккумуляторная батарея с блоками ёмкостью 2300 и 903 мА·ч. Говорится о наличии внешнего 1,9-дюймового дисплея.

В данных TENAA значится, что на смартфон установлена операционная система Android 11.

Evan Blass

Evan Blass

По слухам, новая раскладушка получит 6,7-дюймовый гибкий дисплей с частотой обновления 120 Гц и небольшим отверстием для 10-мегапиксельной селфи-камеры. Основная камера объединит два 12-мегапиксельных модуля.

Упомянуто наличие процессора Qualcomm Snapdragon 888 Plus с тактовой частотой до 3,0 ГГц и 8 Гбайт оперативной памяти. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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