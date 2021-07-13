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Акции Tesla отметил «крест смерти» — их стоимость в ближайшее время обвалится

В минувшую пятницу на графике изменения курса акций Tesla сформировался так называемый «крест смерти» — технический индикатор, связанный с долгосрочными и краткосрочными трендами цен на акции, который обычно предвещает значительное падение курса акций.

Brendan McDermid/Reuters

Brendan McDermid/Reuters

«Крест смерти» образуется, когда краткосрочная 50-дневная скользящая средняя для акций пересекает сверху вниз долгосрочную 200-дневную скользящую среднюю. Это первый раз, когда Tesla столкнулась с «крестом смерти» с февраля 2019 года. Тогда, напомним, её акции через некоторое время после появления тревожного сигнала упали в цене примерно на 45 %.

Технический сигнал о возможном падении акций возник на фоне усиления конкуренции со стороны традиционных автопроизводителей, которые сейчас активно переходят на выпуск электромобилей. Компания Ford добилась успехов в этом направлении, выпустив электрический кроссовер Mach-E Mustang и анонсировав версию Lightning своей популярной серии пикапов F-150. Между тем, General Motors, Volkswagen и Mercedes-Benz тоже объявили о планах по запуску новых электромобилей в ближайшие годы.

Недавно «крест смерти» появился у биткоина, но инвесторы Tesla, который владеет значительным количество биткоинов, надеются, что это ложный сигнал, и противоположный знак «золотой крест», вскоре материализуется. «Золотой крест» — сигнал для инвесторов на покупку, который появляется при пересечении сверху вниз 50-дневной скользящей средней с 200-дневной скользящей средней.

StockCharts.com

StockCharts.com

В последний раз у Tesla был «золотой крест» в ноябре 2019 года, примерно через восемь месяцев после появления «креста смерти». После этого акции Tesla взлетели в цене более чем на 900 %.

Повышенная волатильность привела к падению акций Tesla за последние несколько месяцев на 28 %, при этом рыночная стоимость производителя электромобилей упала с начала года на 8 %.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, акции, электромобиль
tesla, акции, электромобиль
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