Tencent разрешили купить один из крупнейших поисковиков Китая — это подняло акции многих местных IT-компаний

Акции китайских технологических компаний, торгующиеся на Гонконгской фондовой бирже, прибавили в цене после того, как местный регулятор одобрил сделку по покупке компанией Tencent Holdings разработчика поисковых система Sogou за $3,5 млрд. Одобрение регулятора ослабило опасения инвесторов по поводу ужесточения регулирования со стороны властей Поднебесной, которое они недавно начали применять к местным технологическим компаниям.

На фоне новости о покупке Tencent третьей по величине поисковой системы Китая индекс Hang Seng Tech Index вырос на 1,9 %, что является самым крупным скачком с 25 июня, тогда как акции Tencent прибавили в цене 3,9 %. Стоимость ценных бумаг интернет-гиганта Meituan увеличилась на 3,4 %, акции Alibaba Group Holding Ltd. выросли на 4 %.

«Регуляторы до сих пор рассматривают каждую сделку в индивидуальном порядке и не отклоняют их все. Сейчас настроения не такие уж негативные. Любые хорошие новости спровоцируют покупки на спаде в секторе», — считает Кастор Панг (Castor Pang), руководитель исследовательского отдела компании Core Pacific Yamaichi.

В рамках упомянутой сделки Tencent выкупит 60 % акций Sogou, торгующихся на биржах США. Это сделает разработчика поисковых систем ещё одной китайской компанией, которая покинула американский рынок на фоне напряжённости между двумя странами. Согласно имеющимся данным, сумма сделки составит около $3,5 млрд.