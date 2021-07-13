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Samsung Electronics занялась выпуском сенсоров, оптимизированных для автомобильных камер

Компания Samsung Electronics расширяет сферу влияния на рынке камер и смежных решений. Новые сенсоры ISOCELL Auto 4AC будут использоваться в обзорных камерах и системах заднего вида, предназначенных для некоего крупного автопроизводителя, чьё имя пока не раскрывается.

sammobile.com

sammobile.com

Как заявил журналистам представитель Samsung, компания «не может сообщить, какой автопроизводитель будет использовать сенсоры компании», но подтвердил слухи о том, что первая машина, ими оснащённая, будет выпускаться уже в текущем году.

Сейчас на рынке сенсоров для автомобильных камер наблюдается стремительный рост — по мере того, как на дорогах появляется всё больше моделей с интеллектуальными системами помощи водителям, а также транспортных средств, оснащённых почти полнофункциональными автопилотами. По данным рыночных аналитиков из агентства TSR, рынок будет ежегодно расширяться на 11 % с 2021 по 2024 годы.

Для Samsung этот рынок очень привлекателен ещё потому, что сенсоры для транспорта ценятся намного выше, чем те, что используются в мобильных устройствах. Компания пытается конкурировать на рынке, на котором она не является лидером ни по общей сумме поставок, ни по числу проданных экземпляров.

Как сообщили в Samsung, разрешение ISOCELL Auto 4AC составляет 1,2 мегапикселя. Для повышения безопасности вождения используется технология CornerPixel, способная эффективно работать в условиях пониженной или даже низкой освещённости. По данным производителя, продукт способен обеспечить отчётливое изображение в режиме реального времени даже в случаях, когда, например, машина выезжает из туннеля на свет.

Считается, что после выезда из туннеля глаза водителя полностью адаптируются не ранее, чем через несколько секунд, а мерцание LED-фар или дорожных указателей может быть очень заметно на дисплее при захвате изображения сенсорами камер. Для минимизации LED-мерцания меняется экспозиция сенсоров. В результате изображение не только более комфортно воспринимается глазами водителя, но и более качественно распознаётся автомобильными системами — если речь идёт об объектах с интегрированными LED-элементами.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, сенсоры и сенсорные системы, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, рынок IT, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, isocell auto 4ac, автомобили
samsung, isocell auto 4ac, автомобили
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