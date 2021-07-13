Всего 25 мегаполисов создают больше половины вредных выбросов от всех городов Земли

Сегодня в городах проживают 56 % земного населения, и в дальнейшем этот процент будет увеличиваться. Обеспечение граждан энергией, теплом, связью, транспортом и удовлетворение других нужд сопровождается вредными выбросами в атмосферу и не только. Свежее исследование выявило, что больше половины вредных выбросов создают всего 25 мегаполисов. Эти знания помогут направлять усилия туда, где от них будет наибольший эффект.

Сегодня в мире нет единой системы учёта и оценки всего спектра вредных выбросов, которые сопровождают городскую деятельность человека. Поэтому перед исследователями стояла непростая задача, получить сравнимые данные по всем городам мира вне зависимости от страны расположения. Такая работа была проведена и выявила интересные результаты, хотя методы оценки очень и очень далеки от совершенства.

Города в целом и сопутствующая инфраструктура выбрасывают свыше 70 % парниковых газов на Земле. Без снижения этих выбросов говорить о тотальной декарбонизации планеты просто бессмысленно. При этом 52 % парниковых выбросов создают всего 25 крупнейших мегаполисов на планете. Например, в европейском регионе больше всего выбросов у Москвы и Стамбула (данные за 2011 и 2009 год соответственно), а в Азии стабильно «коптят» китайские мегаполисы к которым своё амбре добавляют Токио, Бангкок и ряд других городов.

Учёные отобрали 167 крупнейших городов и агломераций из 53 стран, изучив выбросы и загрязнения в восьми крупнейших секторах от частного жилища до предприятий и офисов, от добычи до потребления ресурсов и от разного вида транспорта. Также число городов в выборке было больше из стран с общим высоким уровнем выбросов — это США, Китай, Индия, ЕС.

В пересчёте на душу населения самый высокий уровень вредных выбросов был зафиксирован в городах развитых стран за исключением Китая. Двумя основными источниками выбросов были транспорт и выработка энергии, которая включает сжигание топлива и использование электроэнергии в жилых, промышленных и коммерческих зданиях. Проведенное исследование показывает, что соглашения по климату требует значительных уточнений, если правительства стран планируют добиться поставленных по декарбонизации целей.